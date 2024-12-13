Актера Бориса Щербакова перевели в реанимацию
13 декабря 202415:43
Народного артиста РФ Бориса Щербакова в экстренном порядке перевели в реанимационное отделение, сообщают «Известия».
По данным издания, общее состояние актера осталось прежним, но анализ крови показал, что выросла вероятность возникновения отека мозга. Актер был госпитализирован после того, как без сознания с проникающей травмой головы, был найден в подъезде своего дома.
Ранее актёра Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru