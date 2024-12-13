Актера Бориса Щербакова перевели в реанимацию

Народного артиста РФ Бориса Щербакова в экстренном порядке перевели в реанимационное отделение, сообщают «Известия».

Щербаков рассказал о своей роли в фильме «Крым»

По данным издания, общее состояние актера осталось прежним, но анализ крови показал, что выросла вероятность возникновения отека мозга. Актер был госпитализирован после того, как без сознания с проникающей травмой головы, был найден в подъезде своего дома.

Ранее актёра Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Народный АртистГоспитализацияРеанимацияАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры