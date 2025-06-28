СМИ: Олимпийской чемпионке Исинбаевой заблокировали счета в России
28 июня 202513:33
Банковские счета олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой в России заблокировали, сообщает Telegram-канал Shot.
Причиной блокировки счетов, по данным СМИ, стала задолженность Исинбаевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС).
Речь идет о долге в размере 1,5 миллиона рублей.
Сейчас спортсменка проживает за пределами России, Исинбаева с семьей обосновалась в Испании на острове Тенерифе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru