СМИ: Олимпийской чемпионке Исинбаевой заблокировали счета в России

Банковские счета олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой в России заблокировали, сообщает Telegram-канал Shot.

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Причиной блокировки счетов, по данным СМИ, стала задолженность Исинбаевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Речь идет о долге в размере 1,5 миллиона рублей.

Сейчас спортсменка проживает за пределами России, Исинбаева с семьей обосновалась в Испании на острове Тенерифе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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