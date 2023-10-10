СМИ: НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами в поддержку ЛГБТ

По данным издания, 32 клуба лиги получили соответствующее уведомление. Уточняется, что использование радужных лент запрещено не только во время матчей, но и на тренировках.

Ранее в НХЛ отказались от свитеров с символикой ЛГБТ. По словам комиссара лиги Гэри Беттмэна, такого рода предматчевые акции отвлекают от самой игры.

Российский хокеист Иван Проворов вовсе не стал надевать футболку с радужными цветами, в результате чего пропустил раскатку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

