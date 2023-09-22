Эрдоган перепутал цвета ООН с флагом ЛГБТ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перепутал цвета ООН с флагами ЛГБТ. Об этом сообщает Reuters.
Политик выразил обеспокоенность тем, что в штаб-квартире международной организации «все в цветах ЛГБТ».
«Сколько сейчас представителей ЛГБТ в мире? Люди, которые выступают против них, тоже имеют право быть услышанными», — заявил Эрдоган.
Позже дипломаты ООН объяснили турецкому лидеру, что полотна 17 цветов, украшающие штаб-квартиру объединения, обозначают его цели в области устойчивого развития. В частности, они символизируют борьбу с нищетой, голодом, изменениями климата.
Ранее Эрдоган призвал реформировать Совет безопасности ООН, так как организация не способна решать возникающие проблемы, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru