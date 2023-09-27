СМИ назвали Буффона лучшим вратарем XXI века

Специализирующееся на футболе издание FourFourTwo составило список лучших голкиперов XXI века, который возглавил выступавший за «Парму», «Ювентус», «ПСЖ» и сборную Италии Джанлуиджи Буффон.

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Второе место в списе занял Икер Касильяс (Испания), третье - Эдвин ван дер Сар (Нидерланды). Также в ТОП-10 попали Петр Чех (Чехия), Мануэль Нойер (Германия), Оливер Кан (Германия), Виктор Вальдес (Испания), Давид де Хеа (Испания), Жулио Сезар (Бразилия) и Уго Льорис (Франция).

«За последние 23 года мы видели самых разных вратарей, но нет лучших, чем эти 10», - указали авторы рейтинга.

Ранее издание FourFourTwo назвало бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона лучшим футбольным тренером в истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com/Football4friendship
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