СМИ назвали Буффона лучшим вратарем XXI века
Специализирующееся на футболе издание FourFourTwo составило список лучших голкиперов XXI века, который возглавил выступавший за «Парму», «Ювентус», «ПСЖ» и сборную Италии Джанлуиджи Буффон.
Второе место в списе занял Икер Касильяс (Испания), третье - Эдвин ван дер Сар (Нидерланды). Также в ТОП-10 попали Петр Чех (Чехия), Мануэль Нойер (Германия), Оливер Кан (Германия), Виктор Вальдес (Испания), Давид де Хеа (Испания), Жулио Сезар (Бразилия) и Уго Льорис (Франция).
«За последние 23 года мы видели самых разных вратарей, но нет лучших, чем эти 10», - указали авторы рейтинга.
Ранее издание FourFourTwo назвало бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона лучшим футбольным тренером в истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru