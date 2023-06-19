СМИ: наставник «Реала» Анчелотти возглавит сборную Бразилии

Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии по футболу. Об этом пишет портал UOL Esporte со ссылкой на источник.

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По информации издания, между тренером и руководством Бразильской конфедерации футбола достигнута устная договоренность. 64-летний Анчелотти возглавит национальную сборную в 2024 году, уточнили журналисты.

Отмечается, что стороны пока отказались подтверждать информацию из-за действующего контракта итальянца в «Реале».

Анчелотти возглавил мадридский клуб летом 2021 года. Контракт подписан до 30 июня 2024 года.

В 2022 году Анчелотти признали лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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