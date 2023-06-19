СМИ: наставник «Реала» Анчелотти возглавит сборную Бразилии
Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии по футболу. Об этом пишет портал UOL Esporte со ссылкой на источник.
По информации издания, между тренером и руководством Бразильской конфедерации футбола достигнута устная договоренность. 64-летний Анчелотти возглавит национальную сборную в 2024 году, уточнили журналисты.
Отмечается, что стороны пока отказались подтверждать информацию из-за действующего контракта итальянца в «Реале».
Анчелотти возглавил мадридский клуб летом 2021 года. Контракт подписан до 30 июня 2024 года.
В 2022 году Анчелотти признали лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards, передает «Радиоточка НСН».
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