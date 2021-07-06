СМИ: на церемонию открытия Олимпиады в Токио могут допустить только VIP-гостей
Власти Японии рассматривает вопрос о допуске на церемонию открытия Олимпиады в Токио только высокопоставленных представителей, включая важных гостей из-за границы, а также представителей спонсоров Игр и дипломатов. Об этом сообщило издание Asahi Shimbun Digital со ссылкой на правительственных чиновников.
В результате число VIP-гостей на церемонии открытия может оказаться значительно меньше предполагавшихся ранее 10 тыс. человек.
Также, по данным издания, чтобы исключить вероятность распространения коронавирусной инфекции, мероприятия после 21:00 будут проводиться без зрителей, в остальное время олимпийские объекты должны заполняться лишь наполовину от общей вместимости.
Планируется, что организационные вопросы по проведению Олимпиады будут обсуждаться на переговорах 8 июля. В них примут участие губернатор Токио и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Олимпиада и Паралимпиада в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа без участия иностранных болельщиков.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, сколько представителей национальной сборной примут участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, передает RT.
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