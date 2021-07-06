СМИ: на церемонию открытия Олимпиады в Токио могут допустить только VIP-гостей

Также, по данным издания, чтобы исключить вероятность распространения коронавирусной инфекции, мероприятия после 21:00 будут проводиться без зрителей, в остальное время олимпийские объекты должны заполняться лишь наполовину от общей вместимости.

Планируется, что организационные вопросы по проведению Олимпиады будут обсуждаться на переговорах 8 июля. В них примут участие губернатор Токио и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа без участия иностранных болельщиков.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, сколько представителей национальной сборной примут участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, передает RT.

