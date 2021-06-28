Япония ужесточит ограничения для приезжающих из Москвы и Петербурга

Япония ужесточит правила въезда в страну для граждан из ряда стран в связи с распространением нового штамма коронавируса «Дельта». Об этом говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства. Меры коснуться Москву и Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.

Отмечается, что приезжающим необходимо будет пройти трехдневный карантин, после сдать тест на коронавирус. При отрицательном тесте необходимо будет провести две недели в изоляции дома.

Сообщается, что меры будут распространяться также на гостей из Ирландии, ОАЭ, Эстонии, Нидерландов, Казахстана, Таиланда, Швеции, Греции и Испании.

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Граждане, приезжающие из Индонезии, Великобритании, Бангладеша, Уганды, Египта и Малайзии будут обязаны пройти шестидневный карантин, а жители Индии, Непала, Афганистана, Пакистана, Шри-Ланки и Мальдив проведут в специализированных учреждениях 10 дней.

Ранее император Японии Нарухито выразил обеспокоенность в связи с тем, что летняя Олимпиада в Токио может привести к росту заболевших коронавирусом.

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ТЕГИ:ЯпонияПандемия
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