Роналду вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира
Криштиану Роналду вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира, который был составлен журналом Forbes.
По подсчётам издания, португальский форвард зарабатывает 285 млн долларов в год. Его ближайший преследователь аргентинец Лионель Месси получает в два раза меньше - 135 млн долларов в год. ТОП-3 замкнул Неймар - 110 млн долларов в год.
В десятку также попали Карим Бензема (104 млн), Килиан Мбаппе (90 млн), Эрлинг Холанд (60 млн), Винисиус Жуниор (55 млн), Мохамед Салах (53 млн), Садио Мане (52 млн) и Кевин Де Брёйне (39 млн).
Ранее Роналду первым в мире преодолел отметку в 1 млрд подписчиков во всех своих социальных сетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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