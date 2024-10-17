Роналду вновь возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

По подсчётам издания, португальский форвард зарабатывает 285 млн долларов в год. Его ближайший преследователь аргентинец Лионель Месси получает в два раза меньше - 135 млн долларов в год. ТОП-3 замкнул Неймар - 110 млн долларов в год.

В десятку также попали Карим Бензема (104 млн), Килиан Мбаппе (90 млн), Эрлинг Холанд (60 млн), Винисиус Жуниор (55 млн), Мохамед Салах (53 млн), Садио Мане (52 млн) и Кевин Де Брёйне (39 млн).

Ранее Роналду первым в мире преодолел отметку в 1 млрд подписчиков во всех своих социальных сетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

