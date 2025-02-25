СМИ: МОК призвал допустить россиян до отбора на Олимпиаду-2026

Уточняется, что спортсменам могут разрешить участвовать в зимних Олимпийских играх в нейтральном статусе. В МОК убеждены, что участие 15 россиян в нейтральном статусе в летней Олимпиадн 2024 года стало успешным прецедентом.

При этом для допуска к Олимпиаде федерации должны предоставить спортсменам возможность пройти квалификацию.

В 2022 году Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранили спортсменов России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления в связи с ситуацией на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

