СМИ: МОК призвал допустить россиян до отбора на Олимпиаду-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских спортсменов до квалификационных соревнований к Олимпиаде 2026 года. Об этом сообщает SVT.

«Через год забудут!»: Спортсмены на «Стероидной Олимпиаде» не побьют мировые рекорды

Уточняется, что спортсменам могут разрешить участвовать в зимних Олимпийских играх в нейтральном статусе. В МОК убеждены, что участие 15 россиян в нейтральном статусе в летней Олимпиадн 2024 года стало успешным прецедентом.

При этом для допуска к Олимпиаде федерации должны предоставить спортсменам возможность пройти квалификацию.

В 2022 году Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранили спортсменов России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления в связи с ситуацией на Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Мария Плотникова
ТЕГИ:РоссияСпортсменыСпортОлимпиада

Горячие новости

Все новости

партнеры