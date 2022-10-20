СМИ: Михаил Галактионов на следующей неделе возглавит «Локомотив»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов по завершению 14-го тура Российской Премьер-Лиги станет наставником московского «Локомотива». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Субботняя встреча «Пари Нижний Новгород» с «Краснодаром» станет последней для Галактионова в нижегородском клубе.