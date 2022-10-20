СМИ: Михаил Галактионов на следующей неделе возглавит «Локомотив»
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов по завершению 14-го тура Российской Премьер-Лиги станет наставником московского «Локомотива». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Субботняя встреча «Пари Нижний Новгород» с «Краснодаром» станет последней для Галактионова в нижегородском клубе.
Столичный «Локомотив» в настоящее время занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, после 13 туров заработав лишь 12 очков.
Ранее «Локомотив» назначил Андрея Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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