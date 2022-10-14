ФК «Локомотив» сменил председателя совета директоров клуба

Решением совета директоров футбольного клуба «Локомотив» председателем совета директоров избран Юрий Нагорных, занимавший ранее должность директора ОАО «РЖД» по коммуникациям, сообщили в пресс-службе железнодорожников.

Прежний руководитель «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку с поста председателя и покинуть совет директоров.

О кадровых переменах в «Локомотиве» заговорили после провального старта выступления команды в текущем сезоне РПЛ.

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После 12 туров «Мир — Российской премьер-лиги» «Локомотив» занимает 14-е место и имеет в своем активе только девять очков.

До Плутника клуб покинули главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор клуба Томас Цорн.

Ранее «Локомотив» назначил Андрея Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
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