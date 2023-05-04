СМИ: Месси вернется в «Барселону» только под десятым номером
Нападающий французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси поставил условие руководству каталонской команды, согласно которому он перейдет в родной клуб только под десятым номером, сообщает AS.
С выполнением условия могут возникнуть сложности, так как нынешний владелец «десятки» Фати отказывается уступать свой игровой номер.
Также одним из условий Месси являются гарантии от «Барселоны» касаемо контракта - он ждет от каталонцев одобренный Ла Лигой контракт. Сложность заключается в раздутой зарплатной ведомости клуба, которому предстоит сократить ее фонд на 205 миллионов евро.
Ранее «Пари Сен-Жермен» отстранил на две недели от тренировок Лионеля Месси за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru