Криштиану Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии
Адвокат Нуф бинт Ахмед в своих соцсетях заявила, что подала иск против нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.
По её словам, причиной стал непристойный жест, который португалец продемонстрировал после игры против «Аль-Хиляля». В частности, уходя в подтрибунное помещение, футболист схватил себя за пах.
По словам юриста, это могло быть реакцией на выкрики болельщиков, которые скандировали имя аргентинского футболиста Лионеля Месси.
«Это проявление публичной непристойности и является одним из преступлений, за которые для иностранцев предусмотрены арест и депортация», - написала адвокат.
Представители «Аль-Насра», в свою очередь, пояснили, что на самом деле причиной такого поведения Роналду стал удар по гениталиям, полученный им во время матча.
Ранее клуб «Аль-Наср», за который выступает Роналду, объявил в своих соцсетях об увольнении главного тренера Руди Гарсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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