Криштиану Роналду могут депортировать из Саудовской Аравии

По её словам, причиной стал непристойный жест, который португалец продемонстрировал после игры против «Аль-Хиляля». В частности, уходя в подтрибунное помещение, футболист схватил себя за пах.

По словам юриста, это могло быть реакцией на выкрики болельщиков, которые скандировали имя аргентинского футболиста Лионеля Месси.

«Это проявление публичной непристойности и является одним из преступлений, за которые для иностранцев предусмотрены арест и депортация», - написала адвокат.

Представители «Аль-Насра», в свою очередь, пояснили, что на самом деле причиной такого поведения Роналду стал удар по гениталиям, полученный им во время матча.

Ранее клуб «Аль-Наср», за который выступает Роналду, объявил в своих соцсетях об увольнении главного тренера Руди Гарсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».