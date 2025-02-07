Месси стал лучшим футболистом в истории по версии FourFourTwo
7 февраля 202501:42
Ресурс FourFourTwo составил рейтинг из 100 лучших футболистов в истории, сообщает RT.
На первом месте — нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси. Второе место занимает бразилец Пеле. Замыкает тройку аргентинец Диего Марадона.
Также в топ-100 находится вратарь Лев Яшин.
Ранее португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд в истории футбола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru