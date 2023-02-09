СМИ: Медики борются за сохранение пальцев рук фигуристу Костомарову

Отмечается, что пальцы на руках фигуриста плохо функционируют и не сгибаются. Указывается, что Костомаров не может сделать простое рукопожатие. При этом медики делают все возможное для того, чтобы сохранить руки фигуристу, некроз на них выражен не так ярко.

Ранее супруга госпитализированного Романа Костомарова, бронзовый призер Олимпиады, фигуристка Оксана Домнин поздравила мужа с днем рождения и выразила надежду на скорое выздоровление спортсмена, отмечает НСН.

