СМИ: Медики борются за сохранение пальцев рук фигуристу Костомарову

Врачи пытаются спасти пальцы рук олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщил «Пятый канал».

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Отмечается, что пальцы на руках фигуриста плохо функционируют и не сгибаются. Указывается, что Костомаров не может сделать простое рукопожатие. При этом медики делают все возможное для того, чтобы сохранить руки фигуристу, некроз на них выражен не так ярко.

Ранее супруга госпитализированного Романа Костомарова, бронзовый призер Олимпиады, фигуристка Оксана Домнин поздравила мужа с днем рождения и выразила надежду на скорое выздоровление спортсмена, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ФигуристыРоссия
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