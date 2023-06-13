СМИ: Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ

Футболист Килиан Мбаппе не будет продлитвать контракт с французским клубом ПСЖ, сообщает L'Equipe.

Макрон рассказал подробности разговора с Мбаппе после поражения в финале ЧМ-2022

Он станет свободным агентом в июне 2024 года. Соглашение с клубом истекает летом предстоящего года и предусматривает возможность продления еще на один сезон. Спортсмен не захотел пользоваться этим.

Как ожидает, Мбаппе перейдет в «Реал».

Ранее «Реал» приостановил переговоры по покупке Мбаппе у ПСЖ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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