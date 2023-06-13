СМИ: Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ
13 июня 202305:01
Футболист Килиан Мбаппе не будет продлитвать контракт с французским клубом ПСЖ, сообщает L'Equipe.
Он станет свободным агентом в июне 2024 года. Соглашение с клубом истекает летом предстоящего года и предусматривает возможность продления еще на один сезон. Спортсмен не захотел пользоваться этим.
Как ожидает, Мбаппе перейдет в «Реал».
Ранее «Реал» приостановил переговоры по покупке Мбаппе у ПСЖ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru