СМИ: Мбаппе избежал операции после травмы
Капитану сборной Франции по футболу Килиану Мбаппе удалось избежать операции на носу, сообщает RMC Sport.
По итогам обследования спортсмен избежал хирургического вмешательства и сможет сыграть 21 июня. Информацию подтвердил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.
17 июня французская сборная победила со счетом 1:0 команду Австрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Германии. В концовке матча Мбаппе ударился лицом в соперника. Его экстренно отправили в больницу.
Ранее Киллиан Мбаппе перешел в «Реал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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