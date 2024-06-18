СМИ: Мбаппе избежал операции после травмы

Капитану сборной Франции по футболу Килиану Мбаппе удалось избежать операции на носу, сообщает RMC Sport.

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По итогам обследования спортсмен избежал хирургического вмешательства и сможет сыграть 21 июня. Информацию подтвердил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

17 июня французская сборная победила со счетом 1:0 команду Австрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Германии. В концовке матча Мбаппе ударился лицом в соперника. Его экстренно отправили в больницу.

Ранее Киллиан Мбаппе перешел в «Реал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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