Киллиан Мбаппе перешел в «Реал»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заключил пятилетний контракт с испанским футбольным клубом «Реал Мадрид». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Согласно условиям соглашения, Мбаппе будет выступать за «Реал» в течение ближайших пяти сезонов.

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В мадридский клуб Мбаппе перешел из французского ПСЖ. В составе клуба форвард пять раз становился чемпионом Франции. В 2021 году он стал победителем Лиги наций.

Мадридский «Реал» накануне обыграл в Лондоне дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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