Киллиан Мбаппе перешел в «Реал»
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заключил пятилетний контракт с испанским футбольным клубом «Реал Мадрид». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Согласно условиям соглашения, Мбаппе будет выступать за «Реал» в течение ближайших пяти сезонов.
В мадридский клуб Мбаппе перешел из французского ПСЖ. В составе клуба форвард пять раз становился чемпионом Франции. В 2021 году он стал победителем Лиги наций.
Мадридский «Реал» накануне обыграл в Лондоне дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0, передает «Радиоточка НСН».
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