СМИ: Матч сборных России и Таиланда во Вьетнаме перенесли из-за тайфуна
7 сентября 202406:26
Товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое отложили из-за грядущего супертайфуна «Яги». Об этом сообщило издание Thanh Nien.
Встреча национальных команд должна была пройти 7 сентября в 16:00 мск на стадионе «Ми Динь». По данным СМИ, Федерация футбола Вьетнама приняла решение отложить матч.
Издание пишет, что обсуждается вопрос проведения игры 8 сентября.
Между тем сборная России в товарищеском матче обыграла команду из Вьетнама со счетом 3:0.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru