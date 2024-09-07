СМИ: Матч сборных России и Таиланда во Вьетнаме перенесли из-за тайфуна

Товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое отложили из-за грядущего супертайфуна «Яги». Об этом сообщило издание Thanh Nien.

Встреча национальных команд должна была пройти 7 сентября в 16:00 мск на стадионе «Ми Динь». По данным СМИ, Федерация футбола Вьетнама приняла решение отложить матч.

Издание пишет, что обсуждается вопрос проведения игры 8 сентября.

Между тем сборная России в товарищеском матче обыграла команду из Вьетнама со счетом 3:0.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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