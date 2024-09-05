Сборная России по футбола разгромила Вьетнам в Ханое
5 сентября 202418:18
Товарищеский матч мужских футбольных сборных России и Вьетнама в Ханое завершился разгромной победой россиян, сообщает «Интерфакс».
Счет открыл на 24-й минуте Далер Кузяев. На 61-й вьетнамский футболист Ван Тхан Ву стал автором автогола при попытке отдать мяч голкиперу. На 77-й минуте встречи финальную точку поставил Тамерлан Мусаев. Через два дня подопечные Валерия Карпина также в Ханое сыграют со сборной Таиланда.
Ранее Карпин утвердил итоговый состав сборной России на матчи с Таиландом и Вьетнамом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru