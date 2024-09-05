Сборная России по футбола разгромила Вьетнам в Ханое

Счет открыл на 24-й минуте Далер Кузяев. На 61-й вьетнамский футболист Ван Тхан Ву стал автором автогола при попытке отдать мяч голкиперу. На 77-й минуте встречи финальную точку поставил Тамерлан Мусаев. Через два дня подопечные Валерия Карпина также в Ханое сыграют со сборной Таиланда.

Ранее Карпин утвердил итоговый состав сборной России на матчи с Таиландом и Вьетнамом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

