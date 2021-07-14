СМИ: массажист олимпийской сборной России в Японии заразился коронавирусом

Коронавирус выявили у сотрудника олимпийской сборной России, который в настоящее время находится в городе Мунаката на юго-западе Японии, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседника агентства, COVID-19 заразился массажист женской сборной России по регби, в связи с чем спортсменки были изолированы.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) подготовили для российских спортсменов специальную инструкцию по поводу ответов на «провокационные» вопросы журналистов на летних Олимпийских играх в Токио, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЯпонияТокиоОлимпиадаСборная РоссииКоронавирус
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