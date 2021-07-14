СМИ: массажист олимпийской сборной России в Японии заразился коронавирусом
Коронавирус выявили у сотрудника олимпийской сборной России, который в настоящее время находится в городе Мунаката на юго-западе Японии, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники.
По информации собеседника агентства, COVID-19 заразился массажист женской сборной России по регби, в связи с чем спортсменки были изолированы.
Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) подготовили для российских спортсменов специальную инструкцию по поводу ответов на «провокационные» вопросы журналистов на летних Олимпийских играх в Токио, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
- Кремль поддержал подготовку рекомендаций олимпийцам по ответам на провокационные вопросы
- Без компромиссов: Кремль оценил решение ЕСПЧ по однополым бракам
- Депутат Тобольской гордумы сбил сотрудника ГИБДД
- Песков не увидел межнациональной подоплёки в драке мигрантов в Москве
- СМИ: массажист олимпийской сборной России в Японии заразился коронавирусом
- Мигранты из Средней Азии устроили массовую драку в Подмосковье
- Суд назвал массовую драку мигрантов в Москве «сочетанием митинга и шествия»
- Выстрелившего в девочку экс-полицейского отправили в колонию-поселение
- Кузнецова заявила о необходимости вакцинировать детей с согласия родителей
- Кощею не снилось: Памфилова рассказала о «сказочной» защите бюллетеней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru