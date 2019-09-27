СМИ: Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»

Павел Мамаев определился с клубом, в котором намерен продолжить свою карьеру. Как сообщает Sportbox.ru, новой командой 31-летнего полузащитника станет «Ростов».

Источник отмечает, что трудовой договор будет рассчитан на два года с опцией продления на ещё один год. В настоящий момент переговоры футболиста с клубом находятся в завершающей стадии.

В свою очередь, «Свободная пресса» подчёркивает, что до января 2020 года Павел Мамаев будет тренироваться вместе с командой, чтобы прийти в форму. И после этого «Ростов» сможет официально заявить его для участия в матчах.