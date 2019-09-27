СМИ: Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
Павел Мамаев определился с клубом, в котором намерен продолжить свою карьеру. Как сообщает Sportbox.ru, новой командой 31-летнего полузащитника станет «Ростов».
Источник отмечает, что трудовой договор будет рассчитан на два года с опцией продления на ещё один год. В настоящий момент переговоры футболиста с клубом находятся в завершающей стадии.
В свою очередь, «Свободная пресса» подчёркивает, что до января 2020 года Павел Мамаев будет тренироваться вместе с командой, чтобы прийти в форму. И после этого «Ростов» сможет официально заявить его для участия в матчах.
Напомним, 17 сентября Павел Мамаев и Александр Кокорин освободились из колонии в Белгородской области по УДО. За участие в двух драках в центре столицы в октябре 2018-го футболисты провели в заключении почти год.
После выхода на свободу контракт Павла Мамаева и «Краснодара», рассчитанный до конца 2019-го, был расторгнут по инициативе клуба.
Ранее НСН писала, что президент футбольного клуба «Урал» заявил о готовности взять в команду Павла Мамаева и Александра Кокорина. Григорий Иванов подчеркнул, что футболисты являются игроками высокого уровня. А в том случае, если у них появится желание поиграть за «Урал», специалист готов с ними обсудить эту возможность.
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