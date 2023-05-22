СМИ: Левандовски раскритиковал футболистов «Барселоны« за видео для болельщиков из России

В ролике игроки каталонского клуба, ставшие чемпионами Испании, поблагодарили болельщиков в России за поддержку, однако многим это не понравилось, в том числе и польскому футболисту.

«Спросил клуб об этой ситуации: оказалось, это была не официальная позиция «Барселоны», а заявление во время встречи со СМИ, обладающими правами на трансляцию... в таких ситуациях часто даже не знаешь, с кем разговариваешь... в результате получилось очень плохо», - сказал Левандовски.

Он добавил, что это не является оправданием, однако «Барселона», по его словам, намерена предпринять какие-то действия в ответ на произошедшее.

Ранее голкипер сборной России Матвей Сафонов не исключил, что может покинуть ФК «Краснодар» после окончания текущего сезона, допустив переезд в Европу, сообщает «Свободная пресса».

