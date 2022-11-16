СМИ: Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар»
Бывший главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар», сообщает Metaratings.ru.
По данным портала, руководство «быков» инициировало неформальное общение со специалистом с целью изучения возможности его приглашения.
Ранее «Оренбург» разгромил «Краснодар» в матче 17-го тура РПЛ со счётом 5:1, после чего в СМИ появилась информация о возможной отставке главного тренера краснодарского клуба Александра Сторожука.
Леонид Слуцкий, в свою очередь, 15 ноября ушёл с поста казанского «Рубина» по собственному желанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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