СМИ: Криштиану Роналду перейдет в саудовский «Аль-Наср»
Португальский форвард Криштиану Роналду заключит контракт на 2,5 сезона с саудовским футбольным клубом «Аль-Наср». Об этом сообщает спортивное издание Marca.
По данным СМИ, футболист будет получать более 200 млн евро в год. Отмечается, что сделка близка к завершению.
На минувшей неделе стало известно, что английский «Манчестер Юнайтед» досрочно расторг контракт с Роналду. Поводом для такого решения послужило скандальное интервью форварда, в котором он раскритиковал тренеров и руководство команды, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 088 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 557 / сут.
- Шойгу призвал применять перспективные вооружения в рамках спецоперации
- Путин: в этом году в России ожидается рекорд по жилищному строительству
- Силуанов анонсировал повышение зарплат бюджетников в 2023 году на 8%
- СМИ: Криштиану Роналду перейдет в саудовский «Аль-Наср»
- «Росэнергоатом» назначил нового директора Запорожской АЭС
- Путин: Нужно выселять людей из трущоб
- Пушилин заявил о зачистке Курдюмовки в ДНР
- Марочко заявил о росте разногласий между ВСУ и польскими наемниками
- Экс-председатель КНР скончался в возрасте 96 лет
- Глава Еврокомиссии предложила создать структуру для управления российскими активами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru