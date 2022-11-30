СМИ: Криштиану Роналду перейдет в саудовский «Аль-Наср»

По данным СМИ, футболист будет получать более 200 млн евро в год. Отмечается, что сделка близка к завершению.

На минувшей неделе стало известно, что английский «Манчестер Юнайтед» досрочно расторг контракт с Роналду. Поводом для такого решения послужило скандальное интервью форварда, в котором он раскритиковал тренеров и руководство команды, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

