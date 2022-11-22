«Манчестер Юнайтед» разорвал контракт с Роналду
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заявил о незамедлительном разрыве контракта с футболистов из Португалии Криштиану Роналду. Информация об этом размещена на официальном портале клуба.
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Отмечается, что такое решение стало следствием интервью Роналду британскому репортеру Пирсу Моргану. В ходе разговора футболист обвинил «Манчестер Юнайтед» в предательстве, подверг критике тренеров и руководство футбольного клуба, а также заявил о неуважительном отношении к главному тренеру команды Эрику тен Хагу.
Ранее сообщалось, что большинство игроков «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Роналду ушел из клуба. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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