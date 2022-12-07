Роналду не подтвердил информацию о переходе в клуб из Саудовской Аравии

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», футболист Криштиану Роналду заявил, что не подписывал никакого контракта с футбольным клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, сообщает издание Record.

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«Это неправда», — сказал спортсмен.

Ранее испанская Marca заявила, что португалец Криштиану Роналду станет игроком "Аль-Наср" с 1 января 2023 года.

Ранее итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо, который считается одним из самых надёжных источников в футбольных трансферах, опроверг информацию о том, что Криштиану Роналду в ближайшее время подпишет контракт с клубом «Аль-Насср» из Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпортФутболистыКриштиану Роналду
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