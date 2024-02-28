СМИ: Криштиану Роналду объяснил свой неприличный жест
28 февраля 202419:06
Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил свой неприличный жест в сторону болельщиков другого саудовского клуба «Аль-Шабаб», сообщает Al Riyadiah.
Форвард подчеркнул, что изначально уважает все футбольные клубы.
По его словам, его движения выражают лишь силу и победу.
«В этом нет ничего постыдного. Мы в Европе к этому привыкли», — добавил футболист.
Ранее в Саудовской Аравии открыли дело против Роналду из-за оскорбительных жестов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru