СМИ: Криштиану Роналду объяснил свой неприличный жест

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил свой неприличный жест в сторону болельщиков другого саудовского клуба «Аль-Шабаб», сообщает Al Riyadiah.

Криштиану Роналду извинился перед китайцами за отмену матча «Аль-Насра»

Форвард подчеркнул, что изначально уважает все футбольные клубы.

По его словам, его движения выражают лишь силу и победу.

«В этом нет ничего постыдного. Мы в Европе к этому привыкли», — добавил футболист.

Ранее в Саудовской Аравии открыли дело против Роналду из-за оскорбительных жестов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПортугалияФутболФутболистСаудовская АравияКриштиану Роналду

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