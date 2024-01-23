Криштиану Роналду извинился перед китайцами за отмену матча «Аль-Насра»

По его словам, в футболе есть вещи, которые игроки не могут контролировать. Он отметил, что за 22 года получил не так много травм, однако в настоящий момент у него возникли некоторые проблемы со здоровьем.

Футболист подчеркнул, что отмена игры не является окончательной, «Аль-Наср» хочет сыграть матч и обязательно вернётся в Китай.

«Я здесь, я с фанатами, я с китайцами, и мы собираемся продолжать здесь играть... Нам грустно, потому что мы знали, что это может случиться. Мы вернёмся, чтобы сделать китайский народ счастливым, это моя цель... Мне грустно, и я надеюсь, вы понимаете обстоятельства футболиста», — заключил Роналду.

Ранее руководство саудовского клуба объявило, что из-за травмы Роналду товарищеский матч с китайским «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, отменяется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также «Аль-Наср» планировал сыграть контрольные игры клубами «Чжэцзян Гринтаун», «Интер Майами» и «Аль-Хиляль».

