Криштиану Роналду извинился перед китайцами за отмену матча «Аль-Насра»
Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду извинился перед китайскими болельщиками за отмену товарищеского матча с местной командой «Шанхай Шэньхуа», пишет Goal.
По его словам, в футболе есть вещи, которые игроки не могут контролировать. Он отметил, что за 22 года получил не так много травм, однако в настоящий момент у него возникли некоторые проблемы со здоровьем.
Футболист подчеркнул, что отмена игры не является окончательной, «Аль-Наср» хочет сыграть матч и обязательно вернётся в Китай.
«Я здесь, я с фанатами, я с китайцами, и мы собираемся продолжать здесь играть... Нам грустно, потому что мы знали, что это может случиться. Мы вернёмся, чтобы сделать китайский народ счастливым, это моя цель... Мне грустно, и я надеюсь, вы понимаете обстоятельства футболиста», — заключил Роналду.
Ранее руководство саудовского клуба объявило, что из-за травмы Роналду товарищеский матч с китайским «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, отменяется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также «Аль-Наср» планировал сыграть контрольные игры клубами «Чжэцзян Гринтаун», «Интер Майами» и «Аль-Хиляль».
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