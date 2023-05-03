Роналду возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов

Футболист Криштиану Роналду возглавил перечень самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии издания Forbes.

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За последний год 38-летний португалец заработал $136 млн - $46 млн зарплата и $90 млн различные контракты.

В 2022 году первое место в списке занимал аргентинский футболист Лионель Месси, на втором месте шел Роналду. В новом рейтинге Месси опустился на второе место ($130 млн).

Замыкает тройку футболист Килиан Мбаппе ($120 млн).

Напомним, Роналду решил покинуть «Аль-Наср» и вернуться в «Реал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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