СМИ: Костомарова в ближайшее время могут отправить на реабилитацию
Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, госпитализированного в начале января, в ближайшее время могут отправить на реабилитацию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным СМИ, спортсмен остается в реанимации для тщательного контроля и оказания экстренной помощи при необходимости, однако состояние Костомарова полностью стабильно.
«Врачи смогли остановить распространение некроза и спасти жизнь фигуристу», — сообщает «112».
Отмечается, что Костомаров «очень хочет» выписаться из больницы и начать восстановление.
Как пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, Костомаров уже восстановился после микроинсульта и находится в сознании.
Ранее СМИ сообщили, что Роману Костомарову ампутировали часть ноги и пальцы на руках. По данным источников, фигурист должен пробыть в реанимации еще по меньшей мере два месяца. Спортсмена готовят к плановому протезированию, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru