СМИ: Костомарова в ближайшее время могут отправить на реабилитацию

По данным СМИ, спортсмен остается в реанимации для тщательного контроля и оказания экстренной помощи при необходимости, однако состояние Костомарова полностью стабильно.

«Врачи смогли остановить распространение некроза и спасти жизнь фигуристу», — сообщает «112».

Отмечается, что Костомаров «очень хочет» выписаться из больницы и начать восстановление.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, Костомаров уже восстановился после микроинсульта и находится в сознании.

Ранее СМИ сообщили, что Роману Костомарову ампутировали часть ноги и пальцы на руках. По данным источников, фигурист должен пробыть в реанимации еще по меньшей мере два месяца. Спортсмена готовят к плановому протезированию, пишет РИА ФАН.

