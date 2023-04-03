СМИ рассказали об улучшении состояния Костомарова
Врачи и друзья олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова заявили о значительных улучшениях в его состоянии, сообщает News.ru.
По данным СМИ, в скором времени пациента начнут готовить к протезированию. На сегодняшний день его состояние оценивается как стабильное, но о выписке пока речи не идет.
При этом отмечается, что у Костомарова тромбофилия - это состояние, связанное с высокой свертываемостью крови, когда «есть тенденция к тромбообразованию и гипоксии периферии». Из-за этого транспортировка опасна для его здоровья, в случае перевоза спортсмена на самолете может возникнуть тромбообразование вплоть до тромбо эмболии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru