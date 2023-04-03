СМИ: Костомаров в стабильном состоянии, но остается в реанимации

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова стабильно, однако фигурист пока остается в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Жена Костомарова опровергла сообщения о его переводе в немецкую клинику

По данным собеседника агентства, у спортсмена нет температуры. Также Костомаров больше не нуждается в трахеостоме, отмечает телеканал «360».

«Но перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей. Ему регулярно делают перевязки. Психологическое состояние в норме, питается хорошо», — рассказал источник.

Отмечается, что фигурист уже «просится домой».

В январе Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. Позже стало известно, что у фигуриста развился сепсис, пишет «Свободная пресса». По данным СМИ, спортсмену ампутировали часть ноги и пальцы на руках.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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