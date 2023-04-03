СМИ: Костомаров в стабильном состоянии, но остается в реанимации

По данным собеседника агентства, у спортсмена нет температуры. Также Костомаров больше не нуждается в трахеостоме, отмечает телеканал «360».

«Но перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей. Ему регулярно делают перевязки. Психологическое состояние в норме, питается хорошо», — рассказал источник.

Отмечается, что фигурист уже «просится домой».

В январе Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. Позже стало известно, что у фигуриста развился сепсис, пишет «Свободная пресса». По данным СМИ, спортсмену ампутировали часть ноги и пальцы на руках.

