СМИ: Костомаров в стабильном состоянии, но остается в реанимации
Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова стабильно, однако фигурист пока остается в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным собеседника агентства, у спортсмена нет температуры. Также Костомаров больше не нуждается в трахеостоме, отмечает телеканал «360».
«Но перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей. Ему регулярно делают перевязки. Психологическое состояние в норме, питается хорошо», — рассказал источник.
Отмечается, что фигурист уже «просится домой».
В январе Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией. Позже стало известно, что у фигуриста развился сепсис, пишет «Свободная пресса». По данным СМИ, спортсмену ампутировали часть ноги и пальцы на руках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru