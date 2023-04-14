СМИ: Костомаров уже может садиться без посторонней помощи

«Роман ... уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет», — отметил собеседник агентства.

Ранее терапевт Юрий Серебрянский заявил, что Костомарову необходима профилактика тромбоза, чтобы избежать онемения и гангрены, пишет РИА ФАН.

В начале января Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией, позже медики сообщили, что у фигуриста развился сепсис, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, спортсмену ампутировали часть ноги и пальцы на руках.

