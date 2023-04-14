СМИ: Костомаров уже может садиться без посторонней помощи

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который в январе был госпитализирован, продолжает восстанавливать мышцы, спортсмен уже может садиться без посторонней помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Костомаров начал выполнять физические упражнения

«Роман ... уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет», — отметил собеседник агентства.

Ранее терапевт Юрий Серебрянский заявил, что Костомарову необходима профилактика тромбоза, чтобы избежать онемения и гангрены, пишет РИА ФАН.

В начале января Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией, позже медики сообщили, что у фигуриста развился сепсис, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, спортсмену ампутировали часть ноги и пальцы на руках.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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