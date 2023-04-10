Костомаров начал выполнять физические упражнения

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров проходит подготовку к плановому протезированию. Об этом сообщило агентство ТАСС.

СМИ сообщили о постепенном выздоровлении Костомарова

Отмечается, что 46-летний фигурист постепенно восстанавливается, выполняет необходимые упражнения, его показатели соответствуют норме.

Ранее сообщалось, что Костомаров после ряда сложных операций учится самостоятельно есть и сидеть. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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