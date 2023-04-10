Костомаров начал выполнять физические упражнения
10 апреля 202310:25
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров проходит подготовку к плановому протезированию. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Отмечается, что 46-летний фигурист постепенно восстанавливается, выполняет необходимые упражнения, его показатели соответствуют норме.
Ранее сообщалось, что Костомаров после ряда сложных операций учится самостоятельно есть и сидеть. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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10 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru