СМИ: Фигурист Костомаров тайно покинул Россию ради протезов
Фигурист Роман Костомаров тайно выписался из больницы, сообщает Telegram-канал «Лента дня».
По данным канала, спортсмена на спецмашине увезли в аэропорт, откуда он улетел в частную клинику за рубежом, где ему сделают протезирование.
Источник «Известий» информацию о выписке спортсмена опроверг и заявил, что она не соответствует действительности. Собеседник издания утверждает, что Костомарова не будут выписывать до конца мая.
Ранее Костомаров сделал первую публикацию в соцсетях после госпитализации, в которой поблагодарил за поддержку близких, врачей и поклонников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru