СМИ: Фигурист Костомаров тайно покинул Россию ради протезов

По данным канала, спортсмена на спецмашине увезли в аэропорт, откуда он улетел в частную клинику за рубежом, где ему сделают протезирование.

Источник «Известий» информацию о выписке спортсмена опроверг и заявил, что она не соответствует действительности. Собеседник издания утверждает, что Костомарова не будут выписывать до конца мая.

Ранее Костомаров сделал первую публикацию в соцсетях после госпитализации, в которой поблагодарил за поддержку близких, врачей и поклонников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

