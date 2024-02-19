СМИ: Контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года
Форвард футбольного клуба «Пари Сен Жермен» Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским «Реалом» до конца сезона-2028/29. Об этом пишет Marca.
Ранее журналист газеты Рамон Альварез де Мун заявил, что нападающий подписал соглашение с командой из Мадрида. По данным СМИ, до этого игрок сообщил президенту «ПСЖ» о своем решении покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.
Как пишет Marca, контракт Мбаппе с «Реалом» будет рассчитан на пять лет. Ожидается, что спортсмен перейдет в клуб летом в качестве свободного агента.
Между тем агент защитника московского «Локомотива» Лукаса Фассона заявил, что игрок может перейти в итальянский «Милан», пишет «Свободная пресса».
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