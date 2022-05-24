СМИ: Кокорин не собирается покидать Италию
Экс-игрок сборной России по футболу Александр Кокорин, выступавший в этом сезоне за «Фиорентину», планирует остаться в Италии, заявил его агент Тимофей Бердышев.
«На сегодняшний день Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени для себя», — сказал Бердышев «Спорт-Экспрессу».
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, сыграв с тех пор всего 11 матчей и не забив ни одного гола, напоминает «Чемпионат». Клуб неоднократно пытался продать россиянина, но не мог найти покупателя.
В январе 2022 года бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Химки», предложил Кокорину перейти в подмосковный клуб.
«Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?», - написал тогда Глушаков в соцсетях.
Контракт с «Фиорентиной» 31-летнего Кокорина, который несколько лет назад попал в колонию за избиение людей, рассчитан до лета 2024 года.
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