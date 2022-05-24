СМИ: Кокорин не собирается покидать Италию

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Кокорин, выступавший в этом сезоне за «Фиорентину», планирует остаться в Италии, заявил его агент Тимофей Бердышев.

«На сегодняшний день Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени для себя», — сказал Бердышев «Спорт-Экспрессу».

«Алло, Кокора!» Глушаков позвал Кокорина в «Химки»

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, сыграв с тех пор всего 11 матчей и не забив ни одного гола, напоминает «Чемпионат». Клуб неоднократно пытался продать россиянина, но не мог найти покупателя.

В январе 2022 года бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Химки», предложил Кокорину перейти в подмосковный клуб.

«Алло, Кокора, Глушак на связи. Юрий Валентинович и Павел Константинович уже на базе. Когда тебя ждать?», - написал тогда Глушаков в соцсетях.

Контракт с «Фиорентиной» 31-летнего Кокорина, который несколько лет назад попал в колонию за избиение людей, рассчитан до лета 2024 года.

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ФОТО: Алексей Даничев//РИА Новости
ТЕГИ:ФутболИталияАлександр Кокорин
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