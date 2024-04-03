Карпин: Неизвестно, остаюсь я в сборной России или нет
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин допустил, что может покинуть национальную команду. Об этом специалист заявил в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».
Как отметил Карпин, может произойти что-то, что изменит ситуацию.
«В сборной я еще неизвестно, остаюсь или нет. В "Ростове" — да, у меня контракт», — заявил специалист.
Карпин также прокомментировал сообщения о том, что продлит контракт с национальной командой еще на два года. Тренер порекомендовал «спросить у тех, кто пишет» об этом.
Валерий Карпин возглавляет российскую сборную с 2021 года, специалист совмещает работу в национальной команде и в футбольном клубе «Ростов». Контракт тренера со сборной истекает 1 августа 2024-го.
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