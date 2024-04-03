Карпин: Неизвестно, остаюсь я в сборной России или нет

Как отметил Карпин, может произойти что-то, что изменит ситуацию.

«В сборной я еще неизвестно, остаюсь или нет. В "Ростове" — да, у меня контракт», — заявил специалист.

Карпин также прокомментировал сообщения о том, что продлит контракт с национальной командой еще на два года. Тренер порекомендовал «спросить у тех, кто пишет» об этом.

Валерий Карпин возглавляет российскую сборную с 2021 года, специалист совмещает работу в национальной команде и в футбольном клубе «Ростов». Контракт тренера со сборной истекает 1 августа 2024-го.

