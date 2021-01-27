Легкоатлет Шубенков сдал положительную допинг-пробу

Российский легкоатлет, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы Сергей Шубенков сдал положительный тест на допинг, сообщает «Матч ТВ».

В допинг-пробе спортсмена обнаружили следы диуретика фуросемида, который не является допингом, однако может применяться для сокрытия следов запрещённых препаратов. За обнаружение этого вещества легкоатлету грозит дисквалификация на четыре года.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на близкий к Всероссийской федерации лёгкой атлетики источник, глава Минспорта Олег Матыцин отправился в Барнаул, на родину Шубенкова, чтобы разобраться в ситуации.

Позже тренер Шубенкова Сергей Клевцов в беседе с «РБК-Спорт» заявил, что ему ничего не известно о положительной допинг-пробе.

«Обращайтесь к тому, кто эту информацию распространяет. Пусть расскажет, откуда он это взял», — сказал Клевцов.

