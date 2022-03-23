СМИ: исполком РФС отказался расширять РПЛ до 18 команд

Собеседник агентства добавил, что также в РФС отклонили предложение команд РПЛ о моратории на вылет в текущем сезоне.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что клубы проголосовали за расширение лиги до 18 команд, сообщает RT. По его словам, за увеличение количества команды выступили 10 клубов, а пять проголосовали против.