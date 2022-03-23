СМИ: исполком РФС отказался расширять РПЛ до 18 команд

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил предложение увеличить число клубов, выступающих в Российской премьер-лиге с 16 до 18 команд, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Хачатурянц: Некоторые клубы РПЛ могут не доиграть сезон

Собеседник агентства добавил, что также в РФС отклонили предложение команд РПЛ о моратории на вылет в текущем сезоне.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что клубы проголосовали за расширение лиги до 18 команд, сообщает RT. По его словам, за увеличение количества команды выступили 10 клубов, а пять проголосовали против.

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