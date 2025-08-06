СМИ: Исинбаевой заблокировали банковские счета за долг перед ФНС

Банковские счета двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой заблокировали за долг перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

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По данным СМИ, спортсменка задолжала ФНС 283 тысячи рублей и «очень медленно» погашает долг.

«Утром 5 августа налоговая ограничила доступ к трем счетам Исинбаевой, привязанным к ее ИП», - отмечает издание.

В июне стало известно, что счета легкоатлетки были заблокированы из-за долгов по налогам в размере 818 тысяч рублей, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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