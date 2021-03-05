СМИ: Игры в Токио почти наверняка пройдут без зрителей из-за рубежа

А ранее на этой неделе глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото заявила, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, перенесенные на лето 2021 года из-за пандемии COVID-19, должны проводиться со зрителями. В интервью газетам Asahi и Yomiuri она сообщила, что болельщиков пускают на другие спортивные соревнования, и «у спортсменов возникнет мысль, почему только Олимпиада и Паралимпиада должны проводиться без зрителей».

Глава оргкомитета подчеркнула, что такой вариант не предлагается, однако необходимо следить за ситуацией с распространением COVID-19.

