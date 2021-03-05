СМИ: Игры в Токио почти наверняка пройдут без зрителей из-за рубежа

Организаторы Олимпийских игр в Токио почти наверняка откажутся от допуска на трибуны болельщиков из-за границы. Об этом сообщает агентство Kyodo. Источник подчеркивает, что соответствующее решение будет принято в середине марта на заседании, которое проведут оргкомитет Игр, правительство Японии, власти Токио, а также руководство Международного олимпийского комитета и руководство Международного паралимпийского комитета.

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А ранее на этой неделе глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото заявила, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, перенесенные на лето 2021 года из-за пандемии COVID-19, должны проводиться со зрителями. В интервью газетам Asahi и Yomiuri она сообщила, что болельщиков пускают на другие спортивные соревнования, и «у спортсменов возникнет мысль, почему только Олимпиада и Паралимпиада должны проводиться без зрителей».

Глава оргкомитета подчеркнула, что такой вариант не предлагается, однако необходимо следить за ситуацией с распространением COVID-19.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СпортКоронавирусТокиоОлимпиада
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