Глава оргкомитета ОИ в Токио уходит в отставку после сексистских высказываний

Глава Олимпийских игр Токио-2020 Йоширо Мори сообщил, что уходит в отставку. Ранее он столкнулся с критикой после высказываний в отношении женщин, входящих в состав оргкомитета.

На одном из заседаний Мори заявил, что участие женщин в комитете в несколько раз увеличивает длительность заседаний, так как каждая из них считает важным что-то сказать. В оргкомитет Токио-2020 входят 24 участника, семь из которых – женщины.

Мори сообщил, что столкнулся с критикой не только в публичной сфере, но и в своей семье. По его словам, жена, дочери и внучки негативно восприняли его высказывания.

СМИ: глава оргкомитета Олимпиады-2021 может уйти в отставку после высказывания о женщинах

После высказываний бывшего главы оргкомитета более 400 волонтеров отказались от участия в Олимпийских играх, генеральный спонсор Олимпиады Toyota заявил, что разочарован поступком Мори, который прямо противоположен ценностям компании.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: tokyo2020.org
ТЕГИ:ОтставкаОлимпийские ИгрыТокио
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры