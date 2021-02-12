Глава оргкомитета ОИ в Токио уходит в отставку после сексистских высказываний

Глава Олимпийских игр Токио-2020 Йоширо Мори сообщил, что уходит в отставку. Ранее он столкнулся с критикой после высказываний в отношении женщин, входящих в состав оргкомитета.

На одном из заседаний Мори заявил, что участие женщин в комитете в несколько раз увеличивает длительность заседаний, так как каждая из них считает важным что-то сказать. В оргкомитет Токио-2020 входят 24 участника, семь из которых – женщины.

Мори сообщил, что столкнулся с критикой не только в публичной сфере, но и в своей семье. По его словам, жена, дочери и внучки негативно восприняли его высказывания.