Глава оргкомитета ОИ в Токио уходит в отставку после сексистских высказываний
Глава Олимпийских игр Токио-2020 Йоширо Мори сообщил, что уходит в отставку. Ранее он столкнулся с критикой после высказываний в отношении женщин, входящих в состав оргкомитета.
На одном из заседаний Мори заявил, что участие женщин в комитете в несколько раз увеличивает длительность заседаний, так как каждая из них считает важным что-то сказать. В оргкомитет Токио-2020 входят 24 участника, семь из которых – женщины.
Мори сообщил, что столкнулся с критикой не только в публичной сфере, но и в своей семье. По его словам, жена, дочери и внучки негативно восприняли его высказывания.
После высказываний бывшего главы оргкомитета более 400 волонтеров отказались от участия в Олимпийских играх, генеральный спонсор Олимпиады Toyota заявил, что разочарован поступком Мори, который прямо противоположен ценностям компании.
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