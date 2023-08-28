СМИ: Игроки «Зенита» получили по 10 млн рублей за победу над «Спартаком»

Команды встречались в рамках в пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве игра завершилась победой питерского клуба со счётом 3:1.

По данным канала, этот результат принёс вышедшим на поле игрокам «Зенита» по 10 млн рублей призовых. Футболисты, оставшиеся на скамейке запасных, получили примерно в два раза меньше. О вознаграждении тренерского штаба не сообщается.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе Покровское-Стрешнево четыре улицы были названы в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей ФК «Спартак», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».