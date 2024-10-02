СМИ: Игрока «Манчестер Сити» Нуньеса арестовали за кражу телефона

Футболиста английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Португалии Матеуса Нуньеса арестовали за кражу мобильного телефона в ночном клубе в Мадриде. Об этом пишет газета El Mundo, ссылаясь на источник.

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По данным испанского издания, 26-летнего спортсмена арестовали 8 сентября. Известно, что Нуньес, рассердившись, отобрал телефон у 58-летнего мужчины, который без разрешения сфотографировал игрока в туалете клуба. Футболист отказался вернуть гаджет. Нуньеса задержали и в наручниках доставили в полицейский участок.

El Mundo отмечает, что через несколько часов игрока освободили после вмешательства адвоката. Как ожидается, Нуньесу предъявят обвинения.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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