СМИ: Игрок сборной России Александр Головин заразился коронавирусом
Полузащитник сборной России и французского клуба «Монако» Александр Головин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, футболист заразился COVID-19 во Франции. В настоящее время Головин находится в изоляции, болезнь протекает у него бессимптомно.
Российский футболист перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. Контракт Головина с французским клубом действует до 30 июня 2024 года, сообщает РИА ФАН.
Ранее тренерский штаб и футболисты «Ростова» сделали первый укол российской вакциной от коронавируса «Спутник V», передаёт RT. Первый компонент препарата получили, в том числе, главный тренер команды Валерий Карпин и тренер по физической подготовке Луис Мартинес.
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