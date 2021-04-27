СМИ: Игрок сборной России Александр Головин заразился коронавирусом

Полузащитник сборной России и французского клуба «Монако» Александр Головин сдал положительный тест на коронавирус, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, футболист заразился COVID-19 во Франции. В настоящее время Головин находится в изоляции, болезнь протекает у него бессимптомно.

Российский футболист перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. Контракт Головина с французским клубом действует до 30 июня 2024 года, сообщает РИА ФАН.

Ранее тренерский штаб и футболисты «Ростова» сделали первый укол российской вакциной от коронавируса «Спутник V», передаёт RT. Первый компонент препарата получили, в том числе, главный тренер команды Валерий Карпин и тренер по физической подготовке Луис Мартинес.

