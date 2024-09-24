СМИ: Игрок «Реала» Винисиус получит «Золотой мяч»
24 сентября 202412:36
Нападающий испанского футбольного клуба «Реал» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получит награду «Золотой мяч». Об этом пишет Marca со ссылкой на источник.
По данным издания, именно 24-летнего спортсмена признают лучшим футболистом года по итогам сезона-2023/24. Церемония вручения награды состоится 28 октября в Париже.
В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор сыграл за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола, а также сделал 11 результативных передач. Вместе с командой форвард выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА.
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- СМИ: Игрок «Реала» Винисиус получит «Золотой мяч»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru