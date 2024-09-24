СМИ: Игрок «Реала» Винисиус получит «Золотой мяч»

Нападающий испанского футбольного клуба «Реал» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получит награду «Золотой мяч». Об этом пишет Marca со ссылкой на источник.

Месси и Роналду впервые с 2003 года не вошли в список претендентов на «Золотой мяч»

По данным издания, именно 24-летнего спортсмена признают лучшим футболистом года по итогам сезона-2023/24. Церемония вручения награды состоится 28 октября в Париже.

В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор сыграл за «Реал» 39 матчей, забил 24 гола, а также сделал 11 результативных передач. Вместе с командой форвард выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА.

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ФОТО: AP / ТАСС
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