Месси и Роналду впервые с 2003 года не вошли в список претендентов на «Золотой мяч»
Названы имена номинантов на премию «Золотой мяч» в 2024 году. Об этом сообщил журнал France Football.
Приз традиционно вручают лучшему футболисту года. В этот раз на награду претендуют 30 игроков, в том числе Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Антонио Рюдигер, Тони Кроос. Кроме того, на «Золотой мяч» номинированы Гарри Кейн, Дани Ольмо, Ламин Ямаль.
В список претендентов на приз лучшему футболисту 2024 года не попали форвард сборной Аргентины и «Интер Майами», восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси и нападающий команды Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который завоевывал награду пять раз. Спортсмены не вошли в число номинантов впервые с 2003 года.
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября.
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